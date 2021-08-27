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Kabil'de son durum ne? Ölü sayısı artıyor

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 11:29
Son dakika haberi... Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. İngiliz medyasından yapılan açıklamada saldırıda 90 kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı belirtildi. MSB saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığını bildirdi. ABD'li yetkililer ilk bilgilerin, patlamanın intihar saldırısı sonucu olabileceğini kaydetti. Saldırıya yönelik ABD medyası tarafından yapılan haberde Kabil Havalimanındaki patlamada 13 Amerikan askerinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı DEAŞ üstlenirken, ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada ise bu saldırının bedelini ödeteceklerini ifade etti. Kabil güne nasıl uyandı? Bölgedeki son durum ne? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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