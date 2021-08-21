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Kabil'de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

AA
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Giriş: 21.08.2021 12:39
Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor. Öte yandan Taliban kontrolündeki Kabil'de güzellik salonlarının tahrip edildiği görüntülendi. Güzellik salonundaki kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar. İşte Kabil'de son durum...
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