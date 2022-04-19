19 Nisan 2022, Salı
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Kabil'de okul ve kursta peş peşe patlamalar! Bombalı saldırı düzenlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.