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Kabil'de okul ve kursta peş peşe patlamalar! Bombalı saldırı düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2022 12:20
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
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