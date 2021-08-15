16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kabil'de kritik toplantı başladı! Yönetim kime devredilecek? Ahmet Mengli A Haber'de Kabil'i değerlendirdi
A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Ahmet Mengli Kabil'deki son durumu aktardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kritik toplantının başladığını belirten Mengli, yönetimin kime devredileceğinin henüz açıklanmadığını söyledi.