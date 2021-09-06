Kabil’de kadın hakları gösterisi! Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifine yansıyan kareler

Kabil'de bir grup Afgan kadın ve sivil toplum aktivisti gösteri düzenledi. Kadınların karar alma ve siyasette rol üstlenme gibi talepleri vardı. "Kadın ve erkek hakları eşittir" ve "Kadınların olmadığı toplum ölü bir toplumdur" yazılı pankartlar taşındı. Benzer gösteriler diğer kentlerde de gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifine yansıyan bu kareler, hafta sonu gerçekleştirilen gösteriden.

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