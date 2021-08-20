Kabil Havalimanı'nda bekleyiş | 7 bin sivilin tahliyesi tamamlandı

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Afganistan... Ülkeyi terketmek isteyen binlerce sivilin izdihama neden olduğu başkent Kabil'de gergin bekleyiş sürüyor. Kabil'de yaşam normale döndü mü? Taliban ülkeden ayrılmak isteyenlere müdahale ediyor mu? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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