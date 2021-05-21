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Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

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Giriş: 21.05.2021 21:51
Güncelleme:21.05.2021 21:52
Suudi Arabistan'da Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila’ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Sıcak gelişmenin ayrıntıları haberimizde...

Suudi Arabistan'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor.

Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.

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