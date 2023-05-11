Juri Trump’ı suçlu buldu! Cinsel istismar ve darp suçundan yargılanıyordu

ABD'de bir kadın yazarı darp etmek ve cinsel tacizde bulunmaktan yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Bir hafta süren duruşmanın sonunda jüri, Trump'ın davacıya 5 milyon dolar tazminat ödemesini istedi. Karara, kurucusu olduğu sosyal medya platformundan tepki gösteren Trump ise, bir kez daha "cadı avı" savunması yaptı.

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