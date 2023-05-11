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Juri Trump’ı suçlu buldu! Cinsel istismar ve darp suçundan yargılanıyordu

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Giriş: 11.05.2023 09:33
Güncelleme:11.05.2023 09:35
ABD'de bir kadın yazarı darp etmek ve cinsel tacizde bulunmaktan yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Bir hafta süren duruşmanın sonunda jüri, Trump'ın davacıya 5 milyon dolar tazminat ödemesini istedi. Karara, kurucusu olduğu sosyal medya platformundan tepki gösteren Trump ise, bir kez daha "cadı avı" savunması yaptı.
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