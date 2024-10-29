Joe Biden 5 Kasım’daki başkanlık seçimi için oy verdi

ABD Başkanı Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği Başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı. Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti.

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