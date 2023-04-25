25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 15:10
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. 80 yaşındaki Biden, abd'nin "En yaşlı başkan adayı" oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden aday olacağını açıkladı
Biden aday olacağını açıkladı
Rusya için kritik süreç!
Rusya için kritik süreç!
Almanya’da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Disneyland’da korku dolu anlar!
Disneyland'da korku dolu anlar!
Almanya’da yine çifte standart!
Almanya'da yine çifte standart!
Son 24 saatte 9 patlama
Son 24 saatte 9 patlama
Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu
Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu
GKRY ile Almanya arasında terörist pazarlığı!
GKRY ile Almanya arasında terörist pazarlığı!
Macron’un tepki toplayan siyaseti
Macron'un tepki toplayan siyaseti
Almanya’da grev dalgası! Yüzlerce uçuş iptal
Almanya'da grev dalgası! Yüzlerce uçuş iptal
Gurbette bayram coşkusu
Gurbette bayram coşkusu
Karadeniz gazı dünya basınında
Karadeniz gazı dünya basınında
Daha Fazla Video Göster