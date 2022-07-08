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Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'ye suikast! Olay yerinden ilk görüntüler

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Giriş: 08.07.2022 06:18
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı.
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