08 Temmuz 2022, Cuma
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Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'ye suikast! Olay yerinden ilk görüntüler
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı.