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Japonya’daki havalimanında makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi

Japonya’daki havalimanında makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.08.2024 16:16
Japonya'daki bir havalimanında yer alan dükkanda 2 makasın kaybolmasının ardından güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuşta gecikme yaşandı. Kayıp makaslar, olaydan 1 gün sonra aynı dükkanda bulundu.
Japonya’da makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi
Japonya’da makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi
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