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Japonya’da volkanik patlama! Kaya parçalarını 200 metre yüksekliğe püskürttü

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Giriş: 29.11.2023 16:32
Japonya’daki volkanik Niijima Adası’nda meydana gelen patlamada volkanik kayalar 200 metre yüksekliğe ulaştı. O anları Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri görüntüledi.
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