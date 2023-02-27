27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Japonya’da gizemli kürenin sırrı çözüldü! Kıyıya vuran küre hurda parçası çıktı

Japonya’da gizemli kürenin sırrı çözüldü! Kıyıya vuran küre hurda parçası çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 09:07
Japonya'da çeşitli komplo teorilerinin fitilini ateşleyen gizemli kürenin sırrı çözüldü. Ülkenin güney kıyısına vuran metal kürenin paslanmış bir hurda parçası olduğu ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gizemli kürenin sırrı çözüldü!
Gizemli kürenin sırrı çözüldü!
Macron’u protesto etti sert müdahale uğradı
Macron'u protesto etti sert müdahale uğradı
BM Temsilcisi Beasley’den flaş sözler
BM Temsilcisi Beasley'den flaş sözler
Pakistan’da patlama! Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var
2 bin çete üyesi böyle nakledildi
2 bin çete üyesi böyle nakledildi
Hollanda’dan Türkiye’ye destek!
Hollanda’dan Türkiye’ye destek!
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
ABD’de kırmızı alarm: 3 gün sürecek
ABD'de kırmızı alarm: 3 gün sürecek
Tacikistan’da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Joe Biden yine bildiğiniz gibi!
Joe Biden yine bildiğiniz gibi!
Biden Kiev’deyken Putin ’şeytan’ı ateşledi!
Biden Kiev'deyken Putin 'şeytan'ı ateşledi!
Putin’den ulusa sesleniş
Putin’den ulusa sesleniş
Daha Fazla Video Göster