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Japonya’da bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.03.2025 10:54
Japonya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı coşkusu yaşıyor. Başkent Tokyo’da yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Tokyo Camii'ne akın etti. Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını söyledi.
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Japonya’da bayram namazı 3 kez kılındı
Japonya’da bayram namazı 3 kez kılındı
Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı
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