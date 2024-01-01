Japonya’da 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın açıklamasına göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu. 1,5 saatte 5 ila 7,6 büyüklüğünde dokuz deprem meydana geldiği kaydedildi. Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi. Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı. Devlet televizyonu NHK'in canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük tsunami, derhal kaçın" uyarıları yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meiji üniversitesi öğretim üyesi Elif Sercen Nurcan değerlendirdi.

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