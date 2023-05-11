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Japonya’da 5.2 büyüklüğünde deprem: 4 yaralı

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Giriş: 11.05.2023 17:23
Japonya’da merkez üssü Chiba’da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4 kişi yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Chiba ve çevresindeki eyaletlerde önümüzdeki 1 hafta boyunca şiddeti 5'e varan yeni depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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