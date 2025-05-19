19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Japonya ekonomisi krize mi sürükleniyor? Durum Yunanistan’dan kötü
Dünyanın 4. büyük ekonomisi Japonya yeni haftaya ekonomide yaşanan sorunlarla başladı. Japonya Başbakanı ülkenin içinde bulunduğu durumu geçtiğimiz yıllarda iflas eden Yunanistan ile kıyasladı, “Yunanistan'dan daha kötü durumdayız” dedi. Artan borçluluk oranı, yaşlanan nüfus ve doğum hızının artmaması sorunların temelini oluşturuyor.