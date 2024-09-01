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Japonya: Çin'e ait araştırma gemisi kara sularımıza girdi

Japonya: Çin'e ait araştırma gemisi kara sularımıza girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 10:36
Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirdi.
Japonya: Çin’e ait gemi kara sularımıza girdi
Japonya: Çin'e ait gemi kara sularımıza girdi
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