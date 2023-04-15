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Japonya Başbakanı'nı böyle korudular

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 09:56
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyuldu. Kişida, panik içerisinde hızla alandan uzaklaştırıldı.
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