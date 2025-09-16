Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’a geldi. Havalimanında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından karşılanan Prenses Mikasa, Yıldız Sarayı Japonya Bölümü’nde Sultan Abdülhamid’e İmparator Meiji’nin hediye ettiği marangozluk aletlerinin de yer aldığı sergiyi gezdi. Ardından Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel düzenlenen Japon seramikleri sergisinin açılışına katıldı.

