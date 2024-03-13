Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti

Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefleyen “Space One”a ait Kairos roketinin ilk fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Roket, havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.