02 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
James Dorsey A Haber'e konuştu! ABD Çin gerginliğini kontrolden çıkabilir!
Politik Analist James Dorsey, Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerginliğini A Haber canlı yayınında yorumladı. Pelosi'nin Çin konusunda sivri dilli olduğunu belirten Dorsey, "Resmi bir ziyaret olmaması da gerginliği artırıyor" dedi.