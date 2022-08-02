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James Dorsey A Haber'e konuştu! ABD Çin gerginliğini kontrolden çıkabilir!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 14:10
Güncelleme:02.08.2022 14:10
Politik Analist James Dorsey, Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerginliğini A Haber canlı yayınında yorumladı. Pelosi'nin Çin konusunda sivri dilli olduğunu belirten Dorsey, "Resmi bir ziyaret olmaması da gerginliği artırıyor" dedi.
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