İzzeddin el-Kassam Tugayları işgalcilerin inlerine girdi! O anlar böyle paylaşıldı

Hamas, Gazze Şeridi’nde konuşlanan işgalci İsrail’i, ininde bastı. İsrail çadırlarının içine kadar sızan İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalcilerin saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetlerine ilişkin anları paylaştı. İşte habere dair tüm detaylar…