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İzzeddin el-Kassam Tugayları işgalcilerin inlerine girdi! O anlar böyle paylaşıldı

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Giriş: 06.12.2023 01:24
Hamas, Gazze Şeridi’nde konuşlanan işgalci İsrail’i, ininde bastı. İsrail çadırlarının içine kadar sızan İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalcilerin saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetlerine ilişkin anları paylaştı. İşte habere dair tüm detaylar…
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