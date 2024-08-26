İzlanda’da buzul çöktü: 1 turist öldü

İzlanda'nın güneyinde dün 25 kişilik bir turist grubunun rehber eşliğinde Breidamerkurjökull buzulundaki mağarayı ziyaret ettiği sırada buzul parçasının çökmesi faciaya neden oldu. Olayda bir turistin hayatını kaybettiği, bir turistin ise yaralandığı belirtildi. Yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, 2 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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