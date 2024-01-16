16 Ocak 2024, Salı
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İzlanda’da bir volkan patlaması daha! Yer yarıldı içine giren işçi kayıp
İzlanda'da bir kez daha yanardağ patladı. Bir balıkçı kasabasının yakınında meydana gelen patlama sonucu evler lavlara teslim oldu. Diğer yandan adadaki yarıkları kapatmak için görevlendirilen bir işçi ortadan kayboldu. Polis işçinin devasa çatlakların içine düştüğünü tahmin ediyor.