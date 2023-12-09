09 Aralık 2023, Cumartesi
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İzlanda Dışişleri Bakanına Gazze tepkisi! Kırmızı boya fırlatıldı ‘Filistin’de ateşkes’ pankartı açıldı
2 ayı aşkın Gazze’de devam eden işgalci İsrail katliamı tüm dünyada yoğun tepki görüyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bine yakın sivil öldürüldü. 7 Ekim’den bu yana medyada yansıyan görüntüler vicdanları sızlatırken terör örgütü İsrail, Nazi geleneğini Filistinliler üzerinde sürdürüyor. İsrail, ABD ve Batı ülkelerinin gölgesi altında yoğun bombardımanlarına devam ederken başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke kalıcı ateşkes için yoğun diplomasi trafiğine girdi. Öte yandan ateşkes çağrılarına kayıtsız kalan İzlanda’ya boyalı tepki geldi. İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, yaptığı bir konuşma sırasında hayatının şokunu yaşadı. Filistin’e özgürlük isteyen bir dinleyicinin kırmızı boyasına maruz kaldı. İşte tüm detaylar…