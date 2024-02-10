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İtalyanların "dişçi" kabusu

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Giriş: 10.02.2024 15:07
İtalya'da son yapılan bir araştırmaya göre, İtalyanların yüzde 64'ü dişçiye gitmekten korkuyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkent Roma'da İtalyanlara neden dişçiden korktuklarını sordu. Dişçiler de korkunun nedenini A Haber mikrofonuna anlattı.
İtalyanların dişçi kabusu
İtalyanların "dişçi" kabusu
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