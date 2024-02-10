İtalyanların "dişçi" kabusu

İtalya'da son yapılan bir araştırmaya göre, İtalyanların yüzde 64'ü dişçiye gitmekten korkuyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkent Roma'da İtalyanlara neden dişçiden korktuklarını sordu. Dişçiler de korkunun nedenini A Haber mikrofonuna anlattı.