22 Eylül 2025, Pazartesi

İtalyanlar Gazze için sokakta

İtalyanlar Gazze için sokakta

Giriş: 22.09.2025 16:05
İtalya'da Filistin'e destek giderek artıyor. Ülkede ulaştırmadan sağlık hizmetlerine birçok alanda, Filistin'e destek için genel grev çağrısı yapılmıştı. Bugün binlerce kişi o greve katılmak için Roma sokaklarında.
