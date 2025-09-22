İtalyanlar Gazze için sokakta

İtalya'da Filistin'e destek giderek artıyor. Ülkede ulaştırmadan sağlık hizmetlerine birçok alanda, Filistin'e destek için genel grev çağrısı yapılmıştı. Bugün binlerce kişi o greve katılmak için Roma sokaklarında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN