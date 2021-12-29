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İtalyan NATO birliğinden Türkiye’ye övgü: Türk pilotları sayesinde yerde rahatız

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 16:33
İtalyan NATO birlikleri, Türk askerlerinin ve F-16 pilotlarının üstün performansından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ettiği bir resim paylaştı. Paylaşımda hem kara hem de hava kuvvetlerinin olağanüstü performanslarına vurgu yapıldı. Roma'dan detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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