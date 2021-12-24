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İtalyan hükümeti Kovid-19'a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

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Giriş: 24.12.2021 09:31
İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle yayılmanın önüne geçmek için tedbirleri sıkılaştırdı. Açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Kalabalıkların oluşabileceği protesto mitingi, her türlü kutlama etkinliği, dans salonları ve diskoteklerin faaliyetleri 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu.
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