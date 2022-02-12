12 Şubat 2022, Cumartesi
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İtalya'da zamların önüne geçilemiyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatları rekor seviyede. Fiyat artışından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinin başında da İtalya geliyor. A Haber Roma sokaklarına indi İtalyanlara benzin fiyatlarını sordu. Detaylar A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde.