İtalya’da yeterli doktor bulunamıyor

Avrupa'da sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi. İtalya'da yüz binlerce hasta tedavi olmak için haftalarca beklemek zorunda kalıyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'da sağlık çalışanlarına mikrofon uzattı. İşte İtalyan sağlık sisteminin içler acısı durumunu…