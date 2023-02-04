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İtalya'da yeterli doktor bulunamıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 14:54
Avrupa'da sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi. İtalya'da yüz binlerce hasta tedavi olmak için haftalarca beklemek zorunda kalıyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'da sağlık çalışanlarına mikrofon uzattı. İşte İtalyan sağlık sisteminin içler acısı durumunu…
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