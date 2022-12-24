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İtalya'da sağlık krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2022 14:39
Almanya'da hükümet, 2023 yılında enerji ve enflasyon gibi mali yardımları keseceğini duyurdu. Öte yandan İtalya’da ise sağlık krizi yaşanıyor. Ülkede hastalara bir yıl sonrasına randevu veriliyor detayları A Haber muhabirleri Fatih Yılmaz ve Dündar Keşaplı aktardı.
İtalya’da sağlık krizi
İtalya'da sağlık krizi
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