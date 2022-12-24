İtalya’da sağlık krizi

Almanya'da hükümet, 2023 yılında enerji ve enflasyon gibi mali yardımları keseceğini duyurdu. Öte yandan İtalya’da ise sağlık krizi yaşanıyor. Ülkede hastalara bir yıl sonrasına randevu veriliyor detayları A Haber muhabirleri Fatih Yılmaz ve Dündar Keşaplı aktardı.