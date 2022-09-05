İtalya’da mekanların ışıkları kapatıldı! Avrupa saat 21.00 sonrası karanlığa gömülüyor!

Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonrası Gazprom da harekete geçti. Rusya'da gelen kararla Batı ülkelerine gazın kesilmesi hayatın işletişini değiştirdi. İspanya, Almanya, İsviçre, Belçika ve son olarak İtalya'da peş peşe radikal kararlar alındı.