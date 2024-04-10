İtalya’da hidroelektirik santralinde patlama! En az 4 ölü, 3 yaralı

İtalya'da bir hidroelektrik santralinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. En az 4 işçinin hayatını kaybettiği olayda 5 kişi de yaralandı, 3 işçi ise kayıp…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN