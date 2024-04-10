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İtalya’da hidroelektirik santralinde patlama! En az 4 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 10.04.2024 16:40
İtalya'da bir hidroelektrik santralinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. En az 4 işçinin hayatını kaybettiği olayda 5 kişi de yaralandı, 3 işçi ise kayıp…
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