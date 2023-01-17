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İtalya'da "havayolu" krizi! En büyük ikinci havayolu şirketi de iflas bayrağını çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2023 15:18
İtalya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi de iflas bayrağını çekti. Şirkete alman havayolu şirketi Lufthansa teklif verdi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkent Roma'dan ayrıntıları aktardı.
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