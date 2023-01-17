17 Ocak 2023, Salı
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İtalya'da "havayolu" krizi! En büyük ikinci havayolu şirketi de iflas bayrağını çekti
İtalya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi de iflas bayrağını çekti. Şirkete alman havayolu şirketi Lufthansa teklif verdi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkent Roma'dan ayrıntıları aktardı.