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İtalya’da havalimanı çalışanları greve gidiyor! İtalyanlar enerji fiyatlarını protesto ediyor

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 12:52
Rusya-Ukrayna savaşının batıya getirdiği enerji krizi ve artan enflasyon İtalya'yı da derinden etkiledi. İtalya'da havalimanı çalışanları maaşların düşüklüğü sebebiyle greve gidiyor. Ayrıca İtalya halkı, yüksek enerji fiyatlarını protesto etmek üzere sokaklara iniyor. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'dan aktardı.
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