12 Eylül 2022, Pazartesi
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İtalya’da havalimanı çalışanları greve gidiyor! İtalyanlar enerji fiyatlarını protesto ediyor
Rusya-Ukrayna savaşının batıya getirdiği enerji krizi ve artan enflasyon İtalya'yı da derinden etkiledi. İtalya'da havalimanı çalışanları maaşların düşüklüğü sebebiyle greve gidiyor. Ayrıca İtalya halkı, yüksek enerji fiyatlarını protesto etmek üzere sokaklara iniyor. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'dan aktardı.