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İtalya'da göçmen teknesi battı: 41 ölü

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 11:27
İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında göçmen teknesi battı 41 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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