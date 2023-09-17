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İtalya’da Frecce Tricolori'ye ait hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü

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Giriş: 17.09.2023 00:34
İtalya'da hava akrobasi takımı Frecce Tricolori'ye ait uçağın düşerek parçalarının bir araca isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kameralar tarafından kayıt altına alındı. İşte o anlar...
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