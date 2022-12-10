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İtalya’da enflasyona karşı yardım seferberliği! İhtiyaç sahiplerinin yardımına dernekler yetişti

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 09:29
Küresel krizlerin ardından İtalya'da artan enflasyon düşük gelirli aileleri vurdu. Öyle ki verilere göre 5 milyon 600 bin kişi yoksulluk yaşıyor. Hatta uzmanlar bu sayının 8 milyon 800 bin olduğunu söylüyor. İhtiyaç sahiplerinin yardımına ise ülkenin en eski derneklerinden "Gıda Yardım Vakfı" yetişti. Vakıf ülke genelinde 140 bin kişinin seferberliği ile bir yardım kampanyası başlattı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da çalışmaları takip etti.
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