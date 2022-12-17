İtalya’da enflasyona karşı yardım seferberliği

Küresel krizler ardından İtalya’da artan enflasyon düşük gelirli aileleri vurdu. Öyle ki verilere göre 5 milyon 600 bin kişi yoksulluk yaşıyor. Hatta uzmanlar bu sayının 8 milyon 800 bin olduğunu söylüyor. İhtiyaç sahiplerinin yardımına ise ülkenin en eski derneklerinden "gıda yardım vakfı" yetişti. Vakıf ülke genelinde 140 bin kişinin seferberliği ile bir yardım kampanyası başlattı. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı da çalışmaları takip etti.