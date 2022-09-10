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İtalya’da enerji krizi günlük hayatı nasıl etkiliyor? İtalyanlar çocuklarının geleceğinden endişeli

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 10:42
Avrupa enerji kriziyle sarsıldı. Bölgede hayat pahalılığı git gide artarken emekliler de ailelerine yardım etmenin yollarını arıyor. İtalya'daki emekliler A Haber'e kriz döneminde neler yaşandığını anlattı. İşte A Haber muhabiri Dündar Keşaplı’nın özel haberi…
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