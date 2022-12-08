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İtalya'da Dünya Kupası hayal kırıklığı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 08.12.2022 16:39
2022 FIFA dünya kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. Ancak son Avrupa Şampiyonu İtalya, bu yılki turnuvaya katılamadı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalyanlara mikrofon uzattı. İtalyan Milli Takımı'nın katılamadığı kupa hakkında düşüncelerini sordu.
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