İtalya’da Dünya Kupası hayal kırıklığı

2022 FIFA dünya kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. Ancak son Avrupa Şampiyonu İtalya, bu yılki turnuvaya katılamadı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalyanlara mikrofon uzattı. İtalyan Milli Takımı'nın katılamadığı kupa hakkında düşüncelerini sordu.