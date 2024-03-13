İtalya'da çiftçilerin öfkesi dinmiyor! Protestolar sürüyor

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor. Artan enerji ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren İtalyan çiftçiler başkent Roma'da bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

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