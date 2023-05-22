22 Mayıs 2023, Pazartesi
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İtalya'da boyalı saldırı! Aşk Çeşmesi siyaha bulandı
İtalya’nın Roma şehrinde bulunan Aşk Çeşmesi’ne aktivistlerin seyreltilmiş kömür dökmesi sonucu tarihi çeşme siyaha boyandı. Polis tarafından müdahale edilen eylemci aktivistlere, çevredeki turistler büyük tepki gösterdi.