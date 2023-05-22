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İtalya'da boyalı saldırı! Aşk Çeşmesi siyaha bulandı

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Giriş: 22.05.2023 14:16
İtalya’nın Roma şehrinde bulunan Aşk Çeşmesi’ne aktivistlerin seyreltilmiş kömür dökmesi sonucu tarihi çeşme siyaha boyandı. Polis tarafından müdahale edilen eylemci aktivistlere, çevredeki turistler büyük tepki gösterdi.
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İtalya'da boyalı saldırı! Aşk Çeşmesi siyaha bulandı
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