İtalya’da bayram coşkusu! Roma’da bayram namazı kılındı

İslam alemi Ramazan Bayramı’nı idrak ediyor. Bayram coşkusunun yaşandığı bir diğer nokta da İtalya oldu. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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