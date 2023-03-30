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İtalya Başbakanı Meloni’den başkanlık sistemi çağrısı

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 12:54
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan demokrasisinin başkanlık sistemiyle daha güçlü hale gelebileceğini söyledi. Başbakan Meloni ülkede başkanlık sistemi olsaydı krizin çözüleceğini ileri sürdü. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.
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