04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsveç’ten terör yasasın onay! Terör yandaşlarına 8 yıla kadar hapis cezası

İsveç’ten terör yasasın onay! Terör yandaşlarına 8 yıla kadar hapis cezası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 15:43
Türkiye'den NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten önemli bir adım geldi. İsveç Parlamentosu, terör destekçilerine hapis cezası öngören yasayı oy çokluğu ile onayladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç’ten terör yasasın onay!
İsveç’ten terör yasasın onay!
Ölüm listesi ile katliam!
"Ölüm listesi" ile katliam!
Ruanda’da sel felaketi: 109 ölü
Ruanda’da sel felaketi: 109 ölü
Kremlin’e saldırının perde arkası! Nükleer tuzak
Kremlin'e saldırının perde arkası! Nükleer tuzak
Putin’e İHA’lı saldırı girişimi!
Putin'e İHA'lı saldırı girişimi!
Okulda silahlı saldırı! Ortalık kan gölü
Okulda silahlı saldırı! Ortalık kan gölü
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Oy vermeye giden Türklere alçak saldırı
Oy vermeye giden Türklere alçak saldırı
PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı
PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı
Fransa sokakları yeniden karıştı!
Fransa sokakları yeniden karıştı!
Fransa’da Türk seçmene saldırı
Fransa'da Türk seçmene saldırı
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Daha Fazla Video Göster