İsveç’ten terör yasasın onay! Terör yandaşlarına 8 yıla kadar hapis cezası

Türkiye'den NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten önemli bir adım geldi. İsveç Parlamentosu, terör destekçilerine hapis cezası öngören yasayı oy çokluğu ile onayladı.

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