18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsveç'teki skandal Finlandiya'ya sıçradı! PKK'lı teröristlerin maketli saldırısını karikatüre çevirdiler

İsveç'teki skandal Finlandiya'ya sıçradı! PKK'lı teröristlerin maketli saldırısını karikatüre çevirdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 16:21
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmadı. 11 Ocak'ta ülkenin başkenti Stockholm Belediye binasının karşısında terör örgütü PKK'lılar kurdukları düzenekle Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Skandal yine PKK’ya destek veren Finlandiya sıçradı. Finlandiya basını PKK'lı teröristlerin maketli saldırısını karikatüre çevrildi. Anadolu Ajansı muhabiri Atilla Altuntaş A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç’teki skandal Finlandiya’ya sıçradı!
İsveç'teki skandal Finlandiya'ya sıçradı!
ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf!
ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf!
Helikopter düştü mü? Düşürüldü mü?
Helikopter düştü mü? Düşürüldü mü?
Ukrayna’da helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
Ukrayna'da helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyada sağlık sistemi çöküyor!
Dünyada sağlık sistemi çöküyor!
Rusya’dan tehdit: Haritadan sileriz
Rusya'dan tehdit: Haritadan sileriz
İngiltere’de polislere tecavüz soruşturması!
İngiltere’de polislere tecavüz soruşturması!
İtalya’da havayolu krizi!
İtalya'da "havayolu" krizi!
Tayland’da bir gemide petrol tankeri patladı!
Tayland'da bir gemide petrol tankeri patladı!
ABD’de dehşete düşüren olay!
ABD’de dehşete düşüren olay!
İspanya’nın 400 yıllık geleneği
İspanya'nın 400 yıllık geleneği
Daha Fazla Video Göster